Больше, чем обещали: в Челябинске утвердили тариф на вывоз мусора

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило тарифы на вывоз мусора в Челябинском кластере: меньше, чем требовал регоператор, но больше, обещали чиновники.

Как уже сообщал «Новый День», территориальная схема обращения с ТКО в Челябинской области предполагает разделение региона на пять кластеров. В Челябинский входят Челябинск, Копейск, Троицк, Южноуральск, Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий, Октябрьский районы. Для каждого кластера был выбран региональный оператор. При этом в трех из них (Магнитогорском, Челябинском и Карабашском) таковым выступает ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) – компания, ранее принадлежавшая структурам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, но в нынешнем году перешедшая под контроль неких москвичей. ЦКС запросило тариф в размере 106 рублей на человека.

На прошлой неделе министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц заявила, что министерство считает целесообразным ежемесячный платеж в размере 53 рублей. Но оговорилась, что эта цифра не окончательная: у ЦКС было время донести документы, которые смогут убедить минтарифа в экономической обоснованности их притязаний. Видимо, донесли.

В результате, тариф составит 67,59 рублей на одного человека в месяц. ООО «ЦКС» с принятым решением не согласно и намерено его оспорить.

Челябинск, Павел Зварзин

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