Вымираем: южноуральцев стало еще меньше

В Челябинской области продолжает сокращаться население. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал не смог восстановиться после катастрофического демографического падения 2017 года. Конечно, цифры падения не достигают прошлогоднего уровня, но естественная убыль населения продолжается, признал чиновник.

Если в 2017 году число родившихся южноуральцев сократилось на 6 тысяч, то в нынешнем – на 1,9 тысячи, но к уровню прошлого года, с сожалением признал министр. Не радует и показатель смертности: число умерших в Челябинской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 155 человек. В итоге естественная убыль населения в Челябинской области составит более 2 тысяч человек.

Глава регионального минздрава, конечно, настаивает, что в процентном соотношении подобное снижение незначительно. Но признает, что переломить тенденцию в ближайшее время маловероятно.

«Женщин фертильного возраста становится меньше, мы сегодня имеем дело с «демографической ямой», – отметил Сергей Приколотин. – Первородящих женщин стало значительно меньше. Но их физически меньше. Поэтому надежда на тех мамочек, которые рожают второго, третьего ребенка».

Правда, пока ситуация с рождаемостью не исправляется. И в ближайшее время, на фоне социально-экономической и общей неопределенности, вряд ли произойдет что-то, что исправит ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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