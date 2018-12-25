«Дорожники своей фигней посыпали…» В Челябинске столкнулись три маршрутки

В Челябинске столкнулись три маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Третьего Интернационала в районе остановки «Центральный рынок».

Маршрутчики, не выдержавшие дистанцию, «впечатались» друг в друга на скользкой дороге.

Авария парализовала движение на одной из главных городских магистралей. Но сегодня это не единичный случай: «Еще на Ленина – Свободы была авария, – рассказывают горожане в соцсетях. – В 8:30 Свердловский проспект в сторону ЧМЗ стоял – 4 аварии».

«Дорожники вчера своей фигней посыпали, а тут мороз… Будьте осторожны: что шипы, что липучка тащат машину», – предупреждают бывалые водители

Челябинск, Павел Зварзин

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