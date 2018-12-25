В челябинской «публичке» откроют абонемент

Главная библиотека Челябинской области открывает абонемент.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительстве Челябинской области, 27 декабря Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на открытие абонемента. Теперь книги «публички» можно будет брать на дом.

Абонемент библиотеки будет расположен на первом этаже, в его фонд войдут более 3 тысяч актуальных книг – разных жанров и тематик.

«В фонд библиотеки ежегодно поступают книги популярных авторов, бестселлеры, литература для отдыха, самообразования и хобби. До настоящего момента их можно было читать только в стенах библиотеки или в электронной версии с компьютеров и смарт-устройств. Но сейчас это можно делать дома, в привычных и комфортных условиях», – отметила директор ЧОУНБ Наталья Диская.

На абонементе представлены: книги – лауреаты российских и международных литературных премий; классическая художественная литература русских и зарубежных авторов; новинки и бестселлеры современной художественной литературы; научпоп; книги по экономике, истории, политике, военному делу, психологии, медицине, религии, спорту; энциклопедии и мемуары; книги для детей и их родителей.

Пользоваться абонементом могут читатели, зарегистрированные в библиотеке и имеющие постоянную регистрацию в Челябинске. При первом посещении обязательно наличие паспорта.

Отдел работает по графику работы библиотеки.

Открытие абонемента пройдет 27 декабря в 16:00 (пр. Ленина, 60).

Челябинск, Виктор Елисеев

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