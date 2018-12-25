Оптимизация южноуральского здравоохранения: неизбежно и бесполезно

Оптимизация сети медицинских учреждений на Южном Урале – это «неизбежный эволюционный процесс». Об этом заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Правда, если верить признаниям чиновника, особой пользы от этого процесса сфера здравоохранения не получает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оптимизация лечебных учреждений в Челябинской области не решила ни одной проблемы здравоохранения.

Так, число жалоб на сохраняющиеся очереди, невозможность попасть к врачу и некачественное лечение не уменьшается, отметил министр. Что касается случаев смерти пациентов, в том числе из-за неверно поставленного диагноза, каждую ситуацию в министерстве разбирается отдельно. И г-н Приколотин вынужден был признать, что одной из причин неверно поставленных диагнозов является невнимательность медиков. «Раньше у врача было больше времени на общение с пациентом, чем теперь. Наверное, где-то не хватает внимания», – заявил министр.

Сохраняются в регионе территории, где время ожидания приезда «скорой» превышает смотренные регламентом 20 минут, признает чиновник, но не поясняет, почему в таком случае продолжается оптимизация службы: например, в Верхнем Уфалее на 33 тысячи населения оставили 1 бригаду: она в любом случае не уложится в норматив, даже если очень сильно захочет.

По-прежнему остро стоит вопрос с обеспечением лечебных учреждений узкими специалистами. В общей сложности южноуральским больницам не хватает 4,5 тысяч врачей. Среди наиболее дефицитных специальностей – хирург, анестезиолог-реаниматолог, психиатр-нарколог. При этом решить проблему в ближайшие пять лет не получится. «Раньше у нас была подготовка по договорам от муниципалитета, но материального содержания под ними не было. Поэтому решение – возвращаться в город или нет – оставалось за выпускником», – напомнил Сергей Приколотин.

Последние два года ситуация изменилась. Например, появилась губернаторская стипендия, которую получают будущие специалисты. «Но чтобы подготовить медика, нужно 7-8 лет. Так что лет пять нам еще придется как-то продержаться», – признал министр.

Впрочем, разговоры о необходимости решить проблему с нехваткой врачей ведутся уже не первый год. Но воз и ныне там. В настоящее время учреждения здравоохранения обеспечены медиками на 56% от штатной численности. Бывает, врачи-терапевты обслуживают участки, на которых живет вдвое больше пациентов, чем предусматривает штатное расписание. И изменить эту ситуацию оптимизация не смогла.

Более того: не исключено, что «бегство» врачей лишь усилится. Ведь, несмотря на требование президента России довести заработную плату для медиков до 200% от средней по региону, в Челябинской области это реализовано лишь на бумаге. «Это средняя температура по больнице», – признал Сергей Приколотин. Это значит, что какие-то врачи могут получать даже больше, чем средняя цифра. Зарплата же других будет ожидаемо ниже. А если к этому добавить гигантские зарплаты, которые зачастую назначают себе и своим замам главврачи, становится понятнее, как формируется эта «средняя температура».

Более того, эта система сохранится. По словам главы минздрава, врачи в крупных медицинских центрах всегда будут получать больше, чем те, кто работает «на земле».

Но к бегству медиков может подтолкнуть и еще одно новшество: со следующего года изменится структура зарплат врачей. Если сейчас окладная часть составляет 30%-32% фонда оплаты труда (ФОТ) остальное же идет на стимулирующую часть. Можно предположить, что именно стимулирующими надбавками руководство может удерживать медиков на «раздутых» участках.

Однако с 1 января окладная часть вырастет до 50% ФОТ. На эту же цифру сократится стимулирующая. И удерживать специалистов будет намного сложнее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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