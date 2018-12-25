Смогоград: в Челябинске ожидаемо продлили НМУ

В Челябинске ожидаемо продлили НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ приземном слое атмосферы, продержатся минимум до 19 часов 26 декабря. А если исходить из прогнозов синоптиков, то и до конца недели – ветер будет хотя и не слабым, но юго-восточным – несущим на город гарь из Коркинского разреза.

Напомним, смог держался над Челябинском без перерыва со 2 по 18 декабря. 19 декабря НМУ объявили вновь и уже в течение недели продлевают ежедневно.

Челябинск, Павел Зварзин

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