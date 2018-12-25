Экс-главу администрации Миасса выпустили из СИЗО

Экс-главу администрации Миасса Геннадия Васькова выпустили из СИЗО. Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Как уже сообщал «Новый День», 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Еще ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили в более 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада. Роль Васькова в этой истории следователи усмотрели в том, что именно он проучил своим подчиненным заключить контракт на покупку детского сада «Умка» по завышенной цене.

Васьков заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому мера пресечения была изменена на более мягкую: экс-чиновнику даже разрешили гулять, но не более 1 часа в день.

Челябинск, Павел Зварзин

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