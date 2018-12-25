Врачи выяснили причину массового заболевания учеников челябинской гимназии

Роспотребнадзор назвал причину карантина в челябинской гимназии.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», гимназию №10 закрыли на карантин в минувшую пятницу, 21 декабря, после того, как стало известно о массовом заболевании среди учащихся.

Первыми о заболевании сообщили родители школьников. По словам челябинцев, сегодня на занятия пришли едва ли половина учащихся младших классов.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области подтверждают, что случаи заболевания были зафиксированы 20 и 21 декабря.

Как сообщили в ведомстве, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболевания явился норовирус 2 генотипа, который был выявлен от заболевших детей и сотрудников пищеблока.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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