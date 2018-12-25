Разрушая скрепы: Росгвардия ошеломила россиян своим английским (ВИДЕО)

В социальных сетях живо обсуждается премьера клипа ансамбля Росгвардии, представленного в Youtube.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники единственной федеральной службы в России, имеющей право применять огнестрельное оружие в толпе, решили показать свою человечную сторону – нежную и романтичную. И исполнить на открытом катке песню Джорджа Майкла «Last Christmas».

Казалось бы, ничего удивительно. Каждый год в преддверии 31 декабря служащие различных правоохранительных структур радуют россиян своими новогодними поздравлениями.

Правда, обычно дальше художественной самодеятельности отдельно взятых управлений дело не идет. Здесь же клип создан с участием ансамбля песни и пляски Росгвардии, и снимался он не где-нибудь, а в самом сердце российской столицы – на Красной площади – официальнее некуда.

И поет этот самый ансамбль в парадной форме Росгвардии. И не какую-то там «Расскажи, Снегурочка, где была», а лиричную и романтичную «Last Christmas» – песню про упущенную любовь, написанную подданным Великобритании – открытым гомосексуалистом, скончавшимся в «ненаше Рождество» – 25 декабря 2016 года.

И кто после этого скажет, что Россия – страна гомофобов? Или что в нашей «лапотной» только про валенки и можно петь. И что все, что относится к гадящей англичанке (ну, кроме Брилева) нам чуждо? Ансамбль Росгвардии гордо отвечает всем призывающим к импортозамещению, мироотречению и посконным скрепам. Прекрасно поставленными голосами. На вполне себе сносном английском:

La-a-a-st Christmas

I gave you my heart.

И рушатся стены.

И плавится лед.

«Это какое-то новогоднее чудо!» – восклицает в конце клипа как бы корреспондент известного канала. Не поспоришь.

Остается лишь пожелать, чтобы концовка клипа, где руководитель ансамбля, напевая, в одиночестве уезжает на ледовом комбайне, не стала пророческой. И этот достойный гвардеец продолжит руководить творческим коллективом, а не отправится заливать катки куда-нибудь под Тамбов.

P.S. Росгвардия почему-то закрыла возможность комментировать этот клип на Youtube.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.18

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