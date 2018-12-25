В Челябинске открылась собственная «фабрика троллей»

В Челябинске, похоже, открылась собственная «фабрика троллей». Многочисленные «позитивные» комментарии, написанные словно под копирку, все чаще появляются в обсуждениях самых острых тем на форумах региональных СМИ и в соцсетях. Отметились бесхитростные комментаторы и в борьбе с особо активными общественниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные наблюдатели поначалу решили, что региональные и городские власти, отчаявшись погасить разрастающееся народное недовольство и улучшить имидж области в информационном пространстве, по собственной инициативе решили, наконец, использовать давно отработанную федеральную технологию. Но нет: оказалось, что купировать негатив в южноуральских соцсетях пытаются по настойчивой рекомендации Кремля.

В администрациях регионов должны появиться отделы по SMM и интернет-коммуникациям. Особенно это касается регионов, в которых в 2019 году пройдут выборы губернаторов. Отделы интернет-коммуникаций или помощники региональных руководителей по SMM будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в Сети контента по региональной повестке, сообщает РБК, подчеркивая: заниматься этим будут не пресс-службы.

На специальных сотрудников будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях. Практика назначать ответственных за SMM уже отработана в Чечне, и теперь ее собираются распространить на всю Россию.

По некоторым данным социальные сети в Челябинской области курирует начальник управления общественных связей Дмитрий Семенов. Но, судя по всему, с поставленной задачей справляется пока не очень. И возможно, учитывая масштаб порученной Кремлем работы, ему понадобятся помощники. И угадайте, за чей счет их будут содержать. Подсказка: оплачивать эту работу будут из того же источника, что и комментаторов, фонтанирующих позитивом по поводу новых тарифов на вывоз мусора и называющих любую массовую, но не чиновниками организованную акцию преддверием Майдана.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.12.18

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