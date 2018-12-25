На Южном Урале старой год проводят сиренами

В Челябинской области завоют сирены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 26 декабря в отдельных районах области проверят Комплексную систему экстренного оповещения населения.

«Во исполнение решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности области (КЧС) в предстоящую среду (26 декабря) в 13:00 в отдельных отдаленных районах Челябинской области состоится проверка Комплексной системы экстренного оповещения населения с запуском громкоговорителей и смс-оповещения, сообщили в ведомстве. – Данная проверка позволит определить техническое состояние оконечного оборудования при подготовке к новогодним и рождественским праздникам».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.18

Врачи выяснили причину массового заболевания учеников челябинской гимназии. / Слишком холодно: на трассе Р-254 «Иртыш» ограничили движение в сторону Казахстана. / На Челябинской области проверят закон о квотировании выбросов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»