За ночь в Челябинске на пожарах погибли двое и пострадали трое, включая детей

За одну ночь в Челябинске пять человек пострадали в огне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, около четырех часов утра на центральный пункт пожарной связи областного центра начали поступать многочисленный звонки от очевидцев: в жилом доме по улице Крупской пожар. К месту вызова были направлены подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытию к месту вызова было обнаружено горение квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожару был присвоен ранг «1 БИС».

Из подъезда по маршевым лестницам было спасено: с шестого этажа – 4 человека, в том числе двое детей, с седьмого этажа – 9 человек, один из которых с ограниченными возможностями и один ребенок, с восьмого этажа – 6 человек, в том числе один ребенок, с девятого этажа выведен один человек. В расположенном поблизости детском саду был организован пункт временного приема эвакуированных жителей пострадавшего на пожаре дома.

Из-за позднего обнаружения пожара и, соответственно, позднего сообщения в пожарную охрану, пламени удалось охватить сразу несколько балконов. В итоге на пожаре пострадали четыре балкона шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей. Существовала реальная угроза распространения пожара на жилые квартиры. Пожарные не допустили огонь в жилье, и, приложив немалые усилия, отстояли квартиры.

Увы, без пострадавших не обошлось: двое детей – шестилетняя и шестимесячная девочки и женщина с сахарным диабетом надышались угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

На пожаре работали семь автоцистерн, подавались два ствола «Б», один на тушение, второй – на защиту, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания. Со слов хозяйки одного из пострадавших балконов, на ее балконе был установлен электрообогреватель.

Одновременно с этим, пожарным Челябинска пришлось ликвидировать еще два пожара: в СНТ «Энергосад» горели два садовых дома, по улице Барбюса горел частный дом. На этих пожарах не обошлось без жертв. Обнаружены два погибших человека: один в садовом доме «Энергосад», второй – в частном доме по улице Барбюса. Причины пожаров установят сотрудники отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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