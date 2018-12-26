Внесен приговор жителю Миасса, убившему одного подростка и покалечившему другого

В Башкирии вынесен приговор жителю Миасса, убившему одного подростка и покалечившему другого.

Как сообщили РИА «Новый День» СУ СКРФ по Республике Башкортостан, в июле 2017 года подростки 14 и 13 лет приехали из Челябинской области на озеро в Учалинском районе, чтобы искупаться. Мальчики передвигались на скутере. На том же озере расположена рыболовецкая база, на территории которой отдыхал житель Миасса со своими детьми и друзьями.

Подростки на скутере проехали рядом с палаточным лагерем, разбитым миасцем, и один из его детей испугался. Пьяный мужчина решил, что подростки нарушили его покой, подвергли опасности его детей и решил их проучить. Он сел за руль своего «Volkswagen Passat» и путисоя в погоню.

Скутер он нагнал на проселочной дороге. «Мужчина видел, что на них не одеты шлемы и нет других средств защиты, теми не менее, он ударил заднюю часть мотоцикла своим автомобилем, в результате чего мотоцикл опрокинулся, – рассказали в ведомстве. – После чего мужчина продолжил таранить мотоцикл вместе с лежащим на земле малолетним парнем, который находился до этого за рулем. В результате 13-летнему подростку были причинены травмы головы, от которых тот скончался на месте. Второму несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый управлял автомобилем в нетрезвом состоянии уже не в первый раз, ранее он уже был привлечен за это к административной ответственности».

Верховный суд республики признал миасца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

И приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уфа, Игорь Юров

Уфа. Другие новости 26.12.18

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