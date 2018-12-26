Южноуральцы оказались бессильны перед пневмонией

Врачи продолжают фиксировать рост заболеваемости пневмонией в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе в настоящее время оценивается как не эпидемическая.

За 51 неделю года (с 17 по 23 декабря) зарегистрировано 23 тысячи 844 случая ОРВИ, показатель составил 72,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлой недели на 7%. Уровень заболеваемости ниже порогового на 16%.

Рост заболеваемости отмечен в 9 муниципальных образованиях области. В Челябинске зарегистрировано 9 тысяч 980 случаев, показатель составил 83,1 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 7%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 27%.

Управление Роспотребнадзора осуществляет еженедельный лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов в Челябинской области. Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, однако в течение последних двух недель в области выявлялись случаи гриппа.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией, за 51 неделю зарегистрировано 28 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 12%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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