Южноуралец получил нож в живот за попытку умыкнуть выпивку у пяти подруг

Предновогодние посиделки пяти жительниц Челябинской области и одного кавалера закончились кровавой разборкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел вчера, 25 декабря, в поселке Красногорский на территории Еманжелинска.

Началось все 23 декабря, когда пять жительниц поселка решили, не дожидаясь Нового года, проверить готовность собственной печени к длительному алкогольному забегу. В качестве поддержки пригласили одного молодого человека.

Выпивали дома у одной из представительниц прекрасного пола. Выпивали три дня, пока из всей алкогольной батареи не осталась одна-единственная бутылка.

Возможно, составивший компанию пяти музам южноуралец почувствовал, что силы его на исходе. Может быть, была тому иная причина. Но молодой человек решил оставить гулянку. А попутно – прихватить с собой остававшееся «горючее». «Эту бутылку постарался незаметно забрать единственный парень в компании, но у него этого не получилось. Уже возле двери его остановила 26-летняя девушка», – цитирует Telefakt.ru источник в полиции Еманжелинского района.

Видимо, молодая леди сочла себя оскорбленной и, отобрав у незадачливого кавалера, влепила ему пощечину. Но потом решила, что молодой человек может не до конца проникнуться всей глубиной своего падения, если она ограничится столь благородным жестом. Тогда она пошла на кухню, взяла нож и, вернувшись, воткнула его в живот неблагодарного.

После этого подруги вызвали скорую медицинскую помощь. Впрочем, молодой человек заверил медиков, что в госпитализации нет необходимости.

Сейчас в подробностях кровавой мелодрамы разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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