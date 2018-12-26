В Магнитогорске руководитель учреждения присвоила через «мертвые души» больше миллиона рублей

Перед судом предстанет муниципального учреждения Магнитогорска, присвоившая больше миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, закончено расследование уголовного дела возбужденного по части 3 статьи 160 (присвоение или растрата) УК РФ в отношении 51-летней женщины, бывшего руководителя одного из муниципальных учреждений города.

Из материалов уголовного дела следует, что дама, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивала сотрудников и похищала деньги, выделяемые в качестве заработной платы «мертвым душам». Кроме того, она заключала фиктивные контракты на поставку товаров, а перечисленные денежные средства тратила на собственные нужды. Сумма ущерба администрации города составила более 1 миллиона рублей. Установлена причастность женщины к совершению 6 эпизодов противоправной деятельности.

На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру Ленинского района Магнитогрска для утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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