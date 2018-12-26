Суд огласил приговор экс-сотруднику РЖД, слившему дизтоплива на миллион рублей

В Челябинской области бывший бригадир машинной станции признан судом виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральского следственного управления СКР на транспорте, бывший бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги признан виновным в совершении 24 эпизодов растраты и 16 эпизодов подделки официальных документов.

Следствием и судом установлено, что с февраля 2017 по июнь 2018 года мужчина, занимая должность бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений путевой машинной станции Южно-Уральской железной дороги, используя свое служебное положение, заправлял посторонний грузовик дизельным топливом, принадлежащим ОАО «Российские железные дороги». Для этого южноуралец подделывал документы, подтверждающие факт списания и расхода топлива. В результате незаконных действий сотрудника ОАО «Российские железные дороги» причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд постановил изъять и обратить в счет погашения ущерба, причиненного ОАО «Российские железные дороги», имущество виновного, арестованное по ходатайству следователя при расследовании уголовного дела.

Приговор суда вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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