В Челябинской области на смену морозам придут метели и снегопады

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 27 декабря, на территории Южного Урала ожидается ветер до 18 метров в секунду, в отдельных районах метели, днем на юге сильный снег.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Отметим, что метели придут на Южный Урал на смену морозам. По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг на территории области ожидается температура -22, -27 градусов Цельсия, при прояснении до -33, на крайнем западе -12, -17. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -13, -18, на крайнем западе – до -8.

В Челябинске следующей ночью синоптики обещают -24, -26, днем – 13-15 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.18

Суд огласил приговор экс-сотруднику РЖД, слившему дизтоплива на миллион рублей. / В Магнитогорске руководитель учреждения присвоила через «мертвые души» больше миллиона рублей. / В Челябинске раскритиковали законопроект по квотированию вредных выбросов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»