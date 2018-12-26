Перевозчиков уличили в сговоре по увеличению стоимости проезда в маршрутных такси

УФАС уличило 13 перевозчиков в сговоре по увеличению стоимости проезда в маршрутных такси Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, повышение цены с 20 до 23 рублей произошло в феврале 2017 года, с 23 до 26 рублей – в декабре 2017 года.

Все перевозки на маршрутных такси осуществляются по заключенным договорам с МУП «КПА», которое в 2014 году стало победителем конкурса на осуществление перевозок пассажиров на территории Копейского городского округа.

«Челябинским УФАС России были получены письменные соглашения перевозчиков о повышении стоимости проезда, заключенные в целях улучшению финансового состояния МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», также осуществляющего перевозку пассажиров на территории Копейского городского округа. Предполагалось, что рост платы за проезд на маршрутных такси приведет к оттоку пассажиров, которые в большей степени станут пользоваться транспортом предприятия, – рассказали в пресс-службе УФАС. – Также предприниматели объясняли установленные цены на проезд, превышающие даже стоимость проезда в Челябинске, большой протяженностью маршрутов ввиду удаленности друг от друга поселков на территории округа».

Однако, изучив все документы, специалисты УФАС пришли к выводу, что установленная цена не соответствует экономическим затратам перевозчиков.

В связи с этим антимонопольная служба выдала индивидуальным предпринимателям предписание о прекращении участия в антиконкурентном соглашении и установлении экономически обоснованной цены.

«Согласно ч.1 ст.14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо участие в нем – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей», – предупредили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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