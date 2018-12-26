В новогодние праздники на Южном Урале отменили 170 междугородних автобусных рейсов (РАСПИСАНИЕ)

В преддверии новогодних праздников на Южном Урале изменили схему движения междугородних автобусов: на 29 -31 декабря добавлено 70 рейсов по 20 направлениям, а 31 декабря и 1 января отменено 170 рейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», добавлены рейсы в Миасс, Шадринск, Бреды, Кустанай, Тюмень. 31 декабря дополнительные автобусы пойдут днем в Екатеринбург, а также в Рудный, Усть-Катав, Сатку, Катав-Ивановск и Карталы.

Вместе с тем, в последний день года отменены рейсы по 19 направлениям – как областным, так и межрегиональным. А 1 января рейсы отменяются практически по всем направлениям – на маршрут не выйдут 140 автобусов.

Дополнительные рейсы

29 декабря 2018

30 декабря 2018

31 декабря 2018

Отмененные рейсы

31 декабря 2018

1 января 2019

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.12.18

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