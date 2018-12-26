Вице-мэр Челябинска, проморгавший «мусорный коллапс», получит сразу три месячных зарплаты

Первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева официально увольняют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник вышел с больничного и ему вручили, наконец, уведомление о сокращении. Официально последним рабочим днем чиновника будет 29 декабря.

Парадокс заключается в том, что, по сути, должности г-на Параничева не существует уже месяц: 46-я сессия Челябинской городской Думы, прошедшая в конце ноября, приняла решение сократить одну из двух ставок первого заместителя главы города, и речь шла именно о ставке Юрия Параничева.

Но чиновник к тому времени был в отпуске, а после принятия решения Думы ушел на больничный. И вручить ему уведомление о сокращении не могли. А потому он продолжал как бы работать. В итоге, он протянул в статусе первого вице-мэра до конца года. А это – и заработная плата, и стаж муниципальной службы, обещающий всяческие «плюшки» после выхода на пенсию.

Интересно и то, что над Юрием Параничевым до сих пор висит угроза уголовного преследования по поводу развернувшегося в Челябинске после закрытия Челябинской свалки «мусорного коллапса»: уголовное дело о халатности должностных лиц из состава администрации уже возбуждено, хотя персоналии и не определены.

Но если угроза «уголовки» остается потенциальной, зато вполне реальна перспектива получения экс-чиновником «золотого парашюта»: уходит он по сокращению, а посему имеет вполне законное право на получение заработной платы за три месяца в полном объеме.

Напомним, об отставке г-на Параничева заговорили еще в октябре, когда после закрытия Челябинской городской свалки областной центр погрузился в мусор. Общественники обвинили в мусорном коллапсе областное министерство экологии, продавившее принятие непригодной, с их точки зрения, региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и городские власти, поторопившиеся с закрытием полигона и не подготовившиеся к перенаправлению потоков ТКО.

Отвечал за эту сферу как раз Юрий Параничев. И сначала даже ходили слухи о намерении показательной отставки первого вице-мэра в качестве «единственно виновного». Однако потом решили провернуть более «изящную» схему – изменили структуру администрации. Вместо двух ставок первого замглавы города оставили одну, закрепив ее за Натальей Котовой, а вместо второй ввели ставку простого заместителя главы по ЖКХ (ее сейчас в статусе «исполняющего обязанности» занимает Евгений Крехтунов, ранее возглавлявший городское управление экологии).

Расчет был прост: с одной стороны, появляется возможность избежать показательной порки одного из первых чиновников города, с другой – Параничев, разумеется, не согласился бы идти на понижение с первого вице-мэра до «простого».

Челябинск, Виктор Елисеев

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