В копейском детском саду обнаружили норовирус

В одном из детских садов Копейска зафиксировано массовое заболевание норовирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в предписании, выданном ведомством вчера, 25 декабря.

«В связи с эпидемическим неблагополучием и регистрацией случаев норовирусной инфекции среди детей МДОУ «Детский сад №14» Копейского городского округа» руководству учреждения предлагается «организовать противоэпидемические мероприятия в отношении контактных с больным норовирусной инфекции», – говорится в документе.

Администрации детского сада предписывают «организовать питьевой режим из бутилированной воды с использованием разовых стаканчиков», «запретить проведение массовых мероприятий и утренников до получения результатов исследований внешней среды», «организовать экстренную профилактику среди контактных детей противовирусными препаратами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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