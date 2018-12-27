В южноуральском селе в огне погибли три человека, в том числе ребенок

В Челябинской области вторую ночь гибнут люди в огне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 00:14 часов (время местное) на центральный пункт пожарной связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном в жилом доме в селе Еманжелинка.

Бойцы 39-й пожарно-спасательной части были на месте происшествия уже через 10 минут. Ситуация была критической: на всей площади полыхал частный деревянный жилой дом. В 01:30 часов огонь был остановлен. Остановилось время и для людей, проживавших в нем. Дедушка, его дочь и 7-летний внук погибли.

По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило от соседки из дома напротив. Она заметила горение веранды дома и вызвала сотрудников МЧС.

В этот момент, окно в доме разбилось изнутри, в окно выглянул 16-летний сын хозяйки с криком «пожар!». Проходившие мимо двое мужчин помогли подростку выбраться из дома. Они попытались забраться внутрь, но задымление было слишком плотным. Мужчины стали звать тех, кто находится внутри в надежде, что кто-то выберется на голос. К сожалению, никто не отозвался…

В рамках дознания по пожару выяснилось, что семья, проживавшая в доме, до 2018 года числилась неблагополучной, но в этом году ее статус изменился на положительный. Хозяин дома был инвалидом, его дочь с двумя сыновьями проживала вместе с ним.

На данный момент производится работа по выяснению остальных обстоятельств произошедшего. В частности, устанавливается точная причина. Одна из основных версий возникновения пожара – короткое замыкание.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория и психологи МЧС России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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