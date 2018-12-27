Непосильная ноша: в Чебаркуле воришка не смог унести все украденное

В Челябинской области вор переоценил свои силы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре в дежурную часть поступило сообщение руководителя предприятия о том, что ночью из офиса организации, занимающейся благоустройством, пропало имущество стоимостью более 20 тысяч рублей. В числе похищенного – 5 канистр с маслом для двигателей, 4 летних рабочих костюма и 9 жилетов, а также предметы бытовой и офисной техники.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили повреждения на входной двери здания, а также разбитое стекло внутри помещения. На полу осталась кровь неизвестного, который порезался осколками стекла. Образец крови отправили на исследование.

В тот же день житель Чебаркуля по дороге на работу нашел черный мешок с частью похищенной одежды и 4 канистры с техническим маслом. О своей находке он сообщил в отдел МВД, имущество было возвращено владельцу.

В результате проведенного исследования образца крови установлено совпадение генетического профиля. Злоумышленником оказался 35-летний житель Златоуста, ранее судимый за различные преступления, в том числе, имущественные. Он был задержан оперативниками по месту жительства и доставлен в отдел полиции Чебаркуля. Мужчина сознался в совершении преступления, рассказав, что оставил часть похищенного имущества из-за его тяжести, остальное продал в Миассе.

В отношении задержанного избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования уголовного дела, подозреваемый возместил ущерб потерпевшей.

Мера наказания для 35-летнего мужчины будет определена Чебаркульским городским судом. За преступление, совершенное с незаконным проникновением в помещение, санкция статьи – наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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