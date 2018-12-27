Два челябинских поселка в мороз остались без отопления

В Челябинске два поселка остались без отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отключении отопления рассказали жители поселка ЧВВАКУШ.

По словам горожан, авария произошла сегодняшней ночью – очередные неполадки обнаружены на котельной, отапливающей поселок и принадлежащей министерству обороны России. В итоге без тепла остались жилые дома и детский сад.

Дошкольное учреждение пока работает, но если ситуацию не удастся исправить, детский сад может уйти на незапланированные «каникулы».

Отметим, что проблема с отоплением поселка ЧВВАКУШ насчитывает не один год. Не первый год минобороны и мэрия не могут договориться о принадлежности отопительной инфраструктуры, в итоге провести подготовку к новому сезону не удается.

Проблемы с теплом испытывают и жители поселка Чурилово. Сегодня они также остались без тепла из-за очередной аварии на сетях. При этом подачу теплоносителя прекратили уже десятый раз за декабрь. Проблемы же начались в ноябре, сразу после старта отопительного сезона. Жители поселка говорят, что в этом году здесь не в полной мере прошла опрессовка. В итоге проблемы приходится решать по ходу отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.18

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