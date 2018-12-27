На должность мэра Челябинска заявились три претендента

На должность главы Челябинска заявились сразу три претендента.

«Сегодня в технический секретариат конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска поступил пакет документов от гражданина Невского Г.А., а также координатора Челябинского штаба Алексея Навального, активиста движения «Стоп-ГОК» Золотаревского Б.М., накануне также приняты документы от гражданина Попова И.С. Документы зарегистрированы и после прохождения проверки будут представлены на рассмотрение конкурсной комиссии, – сообщили в пресс-службе городской Думы.

Как уже писал «Новый День», заявки принимаются с 20 декабря по 15 января. Первый претендент объявился в первый же день, но предоставил не все необходимые документы, поэтому заявление у него не приняли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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