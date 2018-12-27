Россиянин проехал две тысячи километров в вагоне со шлаком, чтобы повидаться с другом

В Челябинске из вагона грузового поезда выпроводили мужчину, ехавшего к другу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, вечером 25 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что работники железной дороги на станции «Челябинск-Главный» заметили в одном из полувагонов грузового поезда постороннего.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили 50-летнего мужчину, прятавшегося в полувагоне со шлаком. Когда «зайца» доставили в полицейское отделение, он объяснил, что забрался в вагон грузового состава на станции Россошь в Воронежской область и планировал доехать до Перми, где жил его знакомый.

«В отношении нарушителя сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте составлен административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров, местах)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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