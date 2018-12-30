Новый год на Южном Урале начнется со старой погоды

31 декабря и 1 января на Южном Урале ожидается бесснежная и в меру морозная погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 31 декабря столбики термометров могут опуститься до -26 градусов. Днем синоптики обещают не ниже -17. Западный ветер при порывах будет достигать 14 метров в секунду.

В новогоднюю ночь будет холодно: в разных районах области от -20 до -25, и только в горах -16. Первый день 2019 года по погодным условиям мало чем будет отличаться от последнего дня 2018-го: температура до -17, без осадков, ветер будет дуть с той же скорость, но сменить направление с западного на юго-западный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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