ДТП на трассе М-5 «Урал»: четыре человека погибли, трое тяжело ранены (ФОТО)

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП, произошедшем сегодня на трассе М5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», трагедия случилась сегодня в 14 часов 15 минут по местному времени (12:15 мск) на 1634 километре федеральной трассы в Усть-Катавском районе. Водитель автомобиля «Ниссан Премьера» из Челябинской области на «лысой» резине (на фотографиях виден истертый протектор шин) пошел на обгон, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Каптюр». От удара «Ниссан» отбросило на «Шевроле Круз» с саратовскими номерами.

В результате в автомобиле виновника ДТП погибли 3 человека: две женщины и мужчина, один человек погиб в «Шевроле». Среди трех пострадавших двое детей – 16-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, 11-летний мальчик с переломом основания черепа находится в реанимации. У 38-летней женщины диагностирован перелом плечевых костей, состояние оценивается как тяжелое.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД и следственная бригада. На участке организовано реверсивное движение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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