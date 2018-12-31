С новым смогом! 2019 год начнется с режима «черного неба»

Новый год в Челябинской области начнется с режима «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22:00 31 декабря по 19:00 2 января в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим на Южном Урале объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени.

Челябинск, Павел Зварзин

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