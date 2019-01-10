Солидарность без границ: южноуральский полицейский главк настаивает на выдворении бойца ДНР из России

ГУ МВД по Челябинской области обжаловало решение суда, отменившего отказ в предоставлении временного убежища добровольцу Донбасса.

Как передает РИА «Новый День», ГУ МВД по Челябинской области продолжает поддерживать точку зрения Службы безопасности Украины, обвиняющей ДНР в терроризме и «пособничестве российской агрессии». Такой вывод можно сделать из апелляционного заявления полицейского главка в Верховный суд России на решение Челябинского областного суда по административному иску Филиппа Венедиктова, сражавшегося в Донбассе против ВСУ и националистических батальонов.

Напомним, Филиппа Венедиктова призвали в армию Украины из Кривого Рога в мае 2014 года и отправили в Донбасс. Там он перешел на сторону самопровозглашенных республик и однажды вытащил из-под обстрела раненных россиян, воевавших на стороне ЛДНР. Сам получил тяжелое ранение.

Его отправили в госпиталь, а позже наградили крестом «Доброволец Донбасса» и медалью «За боевые заслуги».

Осенью 2017 года Венекдитов переехал в Магнитогорск, подал заявление на предоставление убежища и начал оформлять гражданство России. Но и в том, и в другом ему отказали: для предоставления убежища не нашли причин, а гражданство не дали, так как на родине Венедиктова обвинили в терроризме – за «пособничество российской агрессии».

4 декабря минувшего года Челябинский областной суд встал на сторону Филиппа Венедиктова.

«Суд удовлетворил требования истца, решение об отказе в предоставлении временного убежища отменено, на административного ответчика – ГУ МВД России по Челябинской области возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Венедиктова, – сообщили в ведомстве. – Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Решение должно было вступить в силу 4 января. Однако ГУ МВД оспорило его в Верховному суде. Об этом доброволец рассказал в своем видеообращении, опубликованном на портале YouTube.

«Cкажу честно, жалоба эта меня расстроила. Но, прочитав ее, я больше даже удивился, – признался Филипп Венедиктов. – Ни одного слова правды, исключая фамилии, имена, отчества – мои и должностных лиц».

Так, сотрудники южноуральского полицейского главка заявляют в жалобе: «документально подтверждено, что административный истец не воспользовался механизмами получения разрешения на пребывание или проживание на территории РФ». В подтверждение тому они указывают, что в октябре 2018 года Венедиктов обратился в отдел миграции МВД России по городу Магнитогорску за разрешением на временное проживание, 25 октября комиссия приняла решение на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации, но заявление на ВРП мужчина якобы отказался подавать. «При этом я сам сдавал в миграционную службу все документы. У меня осталась справка о прохождении медкомиссии, квитанция об уплате госпошлины», – перечисляет доброволец.

Но в получении ВРП ему было отказано – как террористу, помогающему российской агрессии на территории Донбасса (именно в этом его обвиняет СБУ). Впрочем, заключение со ссылкой на СБУ составляла ФСБ России. Только, вот незадача, в ходе судебного разбирательства представитель ФСБ заявил, что заключение было выдано преждевременно и попросил не учитывать его. Но южноуральский полицейский главк продолжает настаивать: Венедиктов – террорист, вот, у нас и справка ФСБ есть. Ну, и что, что аннулирована. Получается, что некоторые сотрудники ГУ МВД по Челябинской области больше доверяют украинским контрразведчикам, чем российским?

Но далее авторы жалобы как-будто забывают о мнимом обвинении в терроризме. И заявляют, что «допустимых доказательств или убедительных аргументов, подтверждающих опасения административного истца о реальных угрозах безопасности либо негуманного обращения в случае возвращения в страну гражданской принадлежности, реальных и обоснованных опасений заявителя за свою жизнь и здоровье в стране гражданской принадлежности не предоставлено». Особенно цинично это утверждение звучит на фоне появившихся в середине декабря известий об убийстве русского добровольца во львовской тюрьме: по некоторым данным, россиянина, воевавшего на стороне ЛНР и попавшего в плен, сначала жестоко избивали (по другим сведениям – пытали электрическим током), а потом бросили в камере умирать.

А ведь в ГУ МВД по Челябинской области прекрасно осведомлены, что Филипп Венедиктов служил в армии ДНР, напоминает доброволец. Это подтверждает и текст апелляционной жалобы, где упоминаются обвинения СБУ. Но теперь представители полицейского главка почему-то решают забыть о собственных аргументах. Такая, вот, корпоративная этика без границ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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