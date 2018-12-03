На Урале добровольцу Донбасса не дают гражданство, так как Украина считает его «пособником России»

Жителя Магнитогорска собираются выдворить на Украину: российское гражданство ему не дают из-за того, что Киев обвинил его в «пособничестве российской агрессии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Филипп Венедиктов был призван в армию Украины в мае 2014 года и был отправлен в Донбасс. Там он перешел на сторону ЛДНР, служил в управлении спецопераций. Под Мариуполем вытащил из-под обстрела раненных россиян, воевавших на стороне самопровозглашенных республик. Сам получил тяжелое ранение.

Его отправили в госпиталь, а позже наградили крестом «Доброволец Донбасса» и медалью «За боевые заслуги».

Осенью 2017 года Венекдитов переехал в Магнитогорск, подал заявление на предоставление убежища и начал оформлять гражданство России. Но и в том, и в другом ему отказали: для предоставления убежища не нашли причин, а гражданство не дали, так как на родине Венедиктова обвинили в терроризме – за «пособничество российской агрессии».

Венедиктов пытался судиться с миграционной службой, но суд первой инстанции проиграл. 4 декабря дело будет рассматриваться в Челябинском областном суде.

Если и в этой инстанции не найдут оснований для предоставления Венедиктову убежища или гражданства, то его вышлют из России. На Украине его немедленно арестуют, срок заключения по вменяемой ему статье УК Украины составляет от 8 до 15 лет.

Отметим, что подобных случаев довольно много: по состоянию на 1 июня 2018 года российские суды приняли решение о выдворении на Украину минимум 9 ополченцев, воевавших в Донбассе на стороне ЛДНР.

Челябинск, Павел Зварзин

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