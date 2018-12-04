Добровольцу Донбасса, осевшему в Магнитогорске, дали еще один шанс получить убежище в России

Добровольцу Донбасса, осевшему на Южном Урале, дали еще один шанс получить убежище в России.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Филиппа Венедиктова призвали в армию Украины в мае 2014 года и отправили в Донбасс. Там он перешел на сторону самопровозглашенных республик и однажды вытащил из-под обстрела раненных россиян, воевавших на стороне ЛДНР. Сам получил тяжелое ранение.

Его отправили в госпиталь, а позже наградили крестом «Доброволец Донбасса» и медалью «За боевые заслуги».

Осенью 2017 года Венекдитов переехал в Магнитогорск, подал заявление на предоставление убежища и начал оформлять гражданство России. Но и в том, и в другом ему отказали: для предоставления убежища не нашли причин, а гражданство не дали, так как на родине Венедиктова обвинили в терроризме – за «пособничество российской агрессии».

Венедиктов пытался судиться с миграционной службой, но суд первой инстанции проиграл.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел административное исковое заявление Филиппа Венедиктова, оспаривающего решение миграционного органа об отказе в предоставлении ему временного убежища на территории РФ.

«Суд удовлетворил требования истца, решение об отказе в предоставлении временного убежища отменено, на административного ответчика – ГУ МВД России по Челябинской области возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Венедиктова, – сообщили в ведомстве. – Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.12.18

Госдума изменила список организаций, ипотеку в которых можно гасить маткапиталом. / Южноуралец «накапал» на соседа, чтобы не отвечать за побои. / Жительница Южного Урала упекла за решетку бывшего мужа, чтобы не делиться недвижимостью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»