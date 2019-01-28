Бывшего вице-губернатора Челябинской области перевели в колонию с более строгим содержанием

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, признанного виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток, перевели в колонию с более строги содержанием.

Как уже сообщал «Новый День», после вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января перевели в колонию №6. Произошло это перед тем, как стало известно, что 14 сотрудников исправительной колонии №1 в Копейске привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник колонии Сергей Самохин и его заместитель по безопасности и оперативной работе сняты с должности. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.4 ст.111УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего), а также по ч.4 ст.228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с использованием служебного положения).

Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области попыталась выяснить, с чем связан внезапный перевод бывшего вице-губернатора в колонию с более строгим содержанием, но пока вынуждена довольствоваться словами самого заключенного: «Причину перевода я до сих пор не знаю, хотя мне сказали, что у меня появилось нарушение режима содержания», – цитирует пресс-служба ОНК Сандакова, утверждающего, что он ничего не нарушал.

Сейчас экс-чиновник находится в карантине, в ближайшие дни его должны перевести в отряд. По словам представителей ОНК, никаких жалоб на условия содержания от Николая Сандакова не поступило, он лишь попросил разрешить заключенным из карантина посещать православных храм на территории колонии.

Челябинск, Светлана Намская

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