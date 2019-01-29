«Это в его же интересах…» Южноуральский прокурор объяснил перевод Сандакова в ИК №6

Правоохранительные органы объяснили, почему перевели экс-вице-губернатора Николая Сандакова из одной колонии в другую.

Как уже сообщал «Новый День», после вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января перевели в колонию №6. Произошло это перед тем, как стало известно, что 14 сотрудников исправительной колонии №1 в Копейске привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник колонии Сергей Самохин и его заместитель по безопасности и оперативной работе сняты с должности. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.4 ст.111УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего), а также по ч.4 ст.228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с использованием служебного положения).

Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области попыталась выяснить, с чем связан внезапный перевод бывшего вице-губернатора в колонию с более строгим содержанием, но пока вынуждена довольствоваться словами самого заключенного: «Причину перевода я до сих пор не знаю, хотя мне сказали, что у меня появилось нарушение режима содержания», – цитирует пресс-служба ОНК Сандакова, утверждающего, что он ничего не нарушал.

Сегодня заместитель прокурора Челябинской области Андрей Оборок выдвинул иную версию: в другую колонию Сандакова перевели, чтобы обеспечить безопасность заключенного. Кто или что угрожало бывшему чиновнику в колонии №1, Оборок не пояснил, сославшись на секретность оперативно-розыскной информации. Зато добавил, что сегодня Сандакова переведут в отряд, и он сможет посещать храм.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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