Первые выводы: уволена главврач детской поликлиники Копейска

После смерти трех детей уволена главврач детской поликлиники Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Копейске начала работу комиссия министерства здравоохранения Челябинской области. Чиновники намерены проверить работу стационара городской больницы, а также детской поликлиники №1. Кроме того, сегодня же в городе ждали визита главы Южного Урала Бориса Дубровского. Также систему здравоохранения Копейска намерена проверить комиссия Росздравнадзора.

Столь пристальное внимание чиновников различного уровня связана с тремя смертями пациентов детской больницы, произошедшими в течение последних пяти недель.

Напомним, 29 января в больнице поселка Потанино (Копейск) умер 13-летний подросток, поступивший в лечебное учреждение с подозрением на пневмонию. 20 декабря здесь же умер пятилетний мальчик (сначала у него подозревали аппендицит, потом пытались лечить от кишечной инфекции, и лишь после смерти стало известно, что у ребенка был менингит). 2 января 9-летняя девочка, которую лечили от гастрита, умерла от опухоли и отека головного мозга.

Вчера ситуацию прокомментировали губернатор Борис Дубровский и министр здравоохранения региона Сергей Приколотин. Первый заявил: «Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений». Второй пообещал, что ведомство примет «жесткие решения» (после реорганизации все медицинские учреждения города объединены в одно, подчиненное напрямую региональному минздраву).

И первое такое решение областные власти уже приняли: уволена главврач детской поликлиники Копейска Татьяна Олюнина. Впрочем, послужили ли причиной увольнения трагические события последних полутора месяцев, не уточняется. А дети, напомним, умерли в стационаре.

Однако копейчане, включая врачей, не ждут каких-то существенных изменений от работы комиссий всех уровней. Об этом сообщают местные СМИ. «По словам самих сотрудников лечебных учреждений Копейска, ситуация с медициной в городе вряд ли может существенно улучшиться, так как в стационаре больницы №1 просто нет врачей. Поэтому и произошли эти трагедии, – пишет сайт kopok.ru. – И врачи уволились не сейчас, не после смерти детей, их там и не было. Лечили, как придется».

Челябинск, Виктор Елисеев

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