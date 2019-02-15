Проверка детской больницы Копейска, в которой за месяц умерли трое детей, затягивается

Росздравнадзор продлил проверку детской больницы Копейска, в которой за месяц умерли трое детей, до середины марта.

Как уже сообщал «Новый День», 29 января в больнице поселка Потанино (Копейск) умер 13-летний подросток, поступивший в лечебное учреждение с подозрением на пневмонию. 20 декабря здесь же умер пятилетний мальчик (сначала у него подозревали аппендицит, потом пытались лечить от кишечной инфекции, и лишь после смерти стало известно, что у ребенка был менингит). 2 января 9-летняя девочка, которую лечили от гастрита, умерла от опухоли и отека головного мозга.

Буквально на следующий день после того, как стало известно о гибели третьего ребенка, минздрав уволил главврач детской поликлиники Копейска Татьяну Олюнину.

Свои проверки проводят Минздрав и Росздравнадзор, управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сегодня глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что в рамках расследования потребовалась экспертиза историй болезни погибших детей, поэтому сроки проверки пришлось продлить.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.02.19

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