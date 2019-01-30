После смерти трех детей в больнице Копейска власти пообещали «жесткие решения»

После третьей с начала года гибели ребенка министр здравоохранения региона Сергей Приколотин пообещал жесткие управленческие решения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам проверки информации СМИ о смерти 13-летнего мальчика в больнице Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по установлению обстоятельств, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

С официальным заявлением по фактам гибели в течение месяца в одной и той же больнице трех детей выступил и министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. «В горбольнице Копейска за период с 20 декабря по 29 января скончались три ребенка. Мы понимаем всю тяжесть ситуации и приносим соболезнования родителям и близким, – заявил чиновник. – На сегодняшний день работает ряд комиссий с участием главных специалистов как Челябинской области, так и федерального уровня. По результатам работы данных комиссий мы получим окончательную информацию о тех диагнозах, которые имели место быть, но уже сейчас можно сказать, что каждый из этих случаев был клинически сложным. Тем не менее, выводы, которые сделают комиссии, будут интерпретированы в должном русле и будут приняты меры по результатам этой работы. Кадровые и управленческие решения, в том числе довольно жесткие, будут озвучены после завершения работы комиссий».

Что касается будущего копейской больницы, то, скорее всего, детский и взрослый стационары будут разделены, сообщил министр. «Все возможности и ресурсы для этого есть. Этот проект уже рассматривали и сейчас, видимо, будем ускорять этот процесс. Такой опыт уже есть в Златоусте, Миассе – крупных территориях, где требуется разделение взрослой и детской медпомощи. Это более рационально с точки зрения организации процесса», – отметил чиновник.

Напомним, вчера, 29 января в больнице поселка Потанино (Копейск) умер 13-летний подросток, поступивший в лечебное учреждение с подозрением на пневмонию. Это уже третий случай смерти ребенка менее чем за полтора месяца: 20 декабря здесь же умер пятилетний мальчик (сначала у него подозревали аппендицит, потом пытались лечить от кишечной инфекции, и лишь после смерти стало известно, что у ребенка был менингит). 2 января 9-летняя девочка, которую лечили от гастрита, умерла от опухоли и отека головного мозга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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