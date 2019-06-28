Двухлетняя челябинка скончалась от менингита

В Челябинске от менингита скончалась двухлетняя девочка. По факту гибели ребенка начались проверки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», менингит – это опасное инфекционное заболевание с высокой степенью летальности: без правильно подобранной и своевременной терапии смертность может доходить до 80%. при вовремя начатом и полностью корректном лечении летальность доходит до 10% и еще 30% заболевших получают тяжелые осложнения, нередко ведущие к инвалидизации.

В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, менингококковая инфекция была диагностирована и 16 человек, 14 из них дети. По итогам первого квартала текущего года показатель снизился на 17%. Непосредственно в Челябинске в минувшем году был зафиксирован рост заболеваемости менингитом на 33%. Цифры 2019 года пока не озвучиваются.

Напомним, 20 декабря в больнице поселка Потанино (Копейск) от менингита умер пятилетний мальчик. В марте скончалась ученица челябинского лицея №35.

Челябинск, Светлана Намская

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