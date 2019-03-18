В одной из школ Челябинска объявили карантин из-за менингита

В челябинском лицее №35 закрыли на карантин один из классов младшей школы: ученица умерла от менингита (диагноз предварительный).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка скончалась в ночь с 13 на 14 марта. Причем, по словам учителей, утром в школе она чувствовала себя нормально, и никаких признаков болезни не было.

Класс закрыли на карантин до 24 марта: детей обследовали, поставили им прививки от менингита, выделили отдельное учебное помещение, изолированное от других детей. Обследовали и воспитанников школы искусств №8, где занималась девочка. В этом учебном заведении карантин вводить не стали.

Родители других учеников лицея возмущены тем, что им не сообщили об опасном заболевании: многие узнали о происшествии только в выходные – из новостей. Недовольны и родители воспитанников музыкальной школы, с которыми могла контактировать девочка: их оповестили только в пятницу вечером, когда государственные медучреждения уже не работали, и обследование пришлось проходить платно.

Кроме того, сообщается, что на минувшей неделе школьникам ставили Диаскинтест (проба на туберкулез) – осложнением после него могут являться высокая температура, рвота, головная боль, что схоже с симптомами менингококковой инфекции.

По словам медиков, точно сказать, от чего умер ребенок, можно будет только после всех экспертиз, которые займут около месяца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.19

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