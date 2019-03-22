Скорая 3,5 часа ехала к ребенку с температурой 40°C

В Челябинске ребенок с высокой температурой 3,5 часа ждал скорую помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у девочки резко поднялась температура: по словам матери за полчаса – до 40°C. Испуганная женщина позвонила в службу 112. Ее сначала отправили на номер 103. Когда челябинка позвонила повторно – в неотложку. Потом опять – на 103, затем снова в неотложку.

«Я звонила по всем этим номерам, но помощь не ехала, – цитирует челябинку 74.ru. – Я потом посмотрела, оказывается, только на 112 пять раз звонила и каждый раз слышала: «Вызов есть, ждите». В последний раз я уже не выдержала, говорю: «Сколько можно ждать-то?» А диспетчер в ответ: «Температура поменьше стала?» Я сказала, что опустилась до 38 градусов и услышала в ответ: «Ну вот, что вы переживаете?» Но это же нонсенс, чтобы скорая так долго ехала!»

Через 3 с лишним часа женщина не выдержала и сообщила, что ее дочь контактировала с ученицей лицея №35, умершей на прошлой неделе предположительно от менингита. После этого скорая приехала в течение 10 минут.

По словам женщины, ее дочь учится в школе вместе с девочкой, контактировавшей с умершей школьницей в «музыкалке». Поэтому резкий подъем температуры вызвал у нее подозрение, что это может быть менингококковая инфекция.

Приехавшие на вызов медики мать не успокоили: сообщили, что визуальных признаков менингита нет, но выяснить точно можно только после пункции. Поскольку к моменту появления бригады температура у ребенка снизилась до 37,7°C, от госпитализации отказались.

В горздраве трехчасовую задержку медиков объяснили тем, что во время вызова в очереди было 58 вызовов с угрожающими для жизни состояниями.

Эта история вызвала большой резонанс в соцсетях. Одни традиционно ругают медиков, другие критикуют мать: мол, могла бы и сама ребенка в больницу привезти.

«Все это чудесно, кроме того момента, что если сам приедешь в больницу, тебя тупо могут не пустить. Просто выставят на улицу и все. Скажут: если плохое состояние, вызывайте скорую. Таких случаев немало было. Ребенок может хоть умирать, им в приемном покое по барабану будет. Так и говорят «Можешь сдохнуть, а ничего делать не будем».

«У нас аналогичная ситуация была дважды (когда ребёнку было 1 года и 2,5 года). Каждый раз температура выше 40°С. Звонили в скорую, но они до нас так и не доехали ни разу. Диспетчер спустя 1,5 часа после вызова говорила, что скорая выехала и стоит в пробке. Сбивали температуру сами лекарством и обтиранием тёплой водой. Сложилось ощущение, что они специально к маленьким детям не хотят ехать».

«Вчера ребенок маялся с животом и температурой, нас отправляли то в скорую, то к гастроэнтерологу! Когда позвонили и наорали, тогда только приняли вызов и приехали пулей, через 10 минут! И все равно, сказали: передадут актив в поликлинику. В итоге прождали врача, а он так и не пришел!»

«В городе миллион человек. Заболело 58 (0,01%) – и все! Они не могут справиться. А если эпидемия? Прививки многие не ставят, так что вопрос времени. Чума от Камю – наше будущее, только там со скорыми не было проблем (по началу), а тут УЖЕ есть. Страшно жить в члб, просто страшно! Закупить авто для чиновников – легко! Отмыть бабки – запросто! Грозит максимум увольнение. Купить новые скорые? Простите, у региона нет на это денег. Доколе, мать вашу, доколе???????!!!»

«А вы не думаете, что дело не в том, что нет машин! Работать некому. Люди увольняются пачками, за месяц на одной из подстанций уволилось 5(!!!) человек, а это, на минуточку, 2, 5 бригады. Народ не выдерживает наплыва бесполезных вызовов, которых приходится на смену до 95 процентов. Скучающие бабушки, истеричные мамаши, валяющиеся алкаши – основной контингент СМП. А потом удивляются, что это скорая никуда не успевает. Просто все бригады заняты «очень важными» вызовами...»

«Если нормативом положено приехать в течении такого-то времени, то так и должно быть. Если не приехали, то система не работает – нужно менять что-то (увеличивать количество машин, врачей, покупать нормальные препараты и т.д., т.е. делать все, что бы укладываться в норматив, а не в бюджет. А бюджет можно и перекроить в пользу здравоохранения и образования. Если укладываться в бюджет, то он никогда и не вырастет, его будут постоянно сокращать... Нормально ж работаем, все сразу не подохли и ладно)».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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