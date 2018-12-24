Следователи разбираются в смерти 5-летнего ребенка, которого лечили не от той болезни

В Копейске от менингита умер 5-летний мальчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок скончался в больнице. В ситуации разбирается Следственный комитет.

Ребенок почувствовал себя плохо 17 декабря: в детском саду у него резко поднялась температура. Матери удалось ее сбить, но к вечеру следующего дня у малыша началась рвота.

Родители вызвали «скорую». Ребенка доставили в городскую больницу №1 в ночь на 19 декабря с подозрением на аппендицит, этот диагноз не подтвердился. Тогда его перевезли в инфекционное отделение в посёлок Потанино и поставили капельницу. При этом мальчик все время жаловался на боли в голове и ногах, но его продолжали лечить от кишечной инфекции. К утру 20 декабря у ребенка практически исчез пульс, мальчика перевели в реанимацию, где он в течение часа умер.

Родителям сообщили, что причиной смерти стала кишечная инфекция, а в карте, по словам матери, написали «менингит». Однако анализ на эту инфекцию взяли буквально перед смертью ребенка, и когда мальчик скончался, результатов еще не было.

Эта история всколыхнула соцсети: южноуральцы хором обвиняют врачей в некомпетентности – у каждого есть собственная история (часто – не одна), подтверждающая это мнение.

Многие поднимают вопрос оптимизации здравоохранения. Однако в Минздраве Челябинской области считают по-другому:

«В Копейске оптимизация закончилась года четыре назад. Сейчас там осталось три юридических лица вместо 11. Эффективней работать тремя, потому что ресурсное снабжение совсем другое и экономия существенная, когда мы оптимизировали административно-управленческий аппарат, у нас освободилось достаточно средств на улучшение качества оказания помощи, – цитирует 74.ru министрf здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина. – Если врач сертифицирован как специалист, он допущен к работе. Дальше, конечно, многое зависит от его личных качеств, опыта работы. Но наши коллеги постоянно проходят усовершенствование, минимум раз в пять лет. Сейчас они накапливают баллы и подтверждают свою квалификацию регулярно. Частные случаи мы разбираем постоянно, количество обращений, к сожалению, у нас пока не уменьшается».

Копейск, Ольга Арсентьева

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