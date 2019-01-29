Третий за месяц: в горбольнице Копейска умер еще один ребенок

В копейской городской больнице № 1 умер еще один ребенок. 13-летний мальчик, накануне поступивший в лечебное учреждение с диагнозом «Пневмония», умер сегодня, 29 января, в педиатрическом отделении, расположенном в поселке Потанино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала информация о смерти подростка появилась в соцсетях. Затем ее подтвердили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Вечером в СУ СКРФ по Челябинской области заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», – сообщили в ведомстве.

Это третий случай смерти ребенка менее чем за полтора месяца: 20 декабря в данном учреждении умер пятилетний мальчик (сначала у него подозревали аппендицит, потом пытались лечить от кишечной инфекции, и лишь после смерти стало известно, что у ребенка был менингит). 2 января 9-летняя девочка, которую лечили от гастрита, умерла от опухоли и отека головного мозга.

Копейск, Ольга Арсентьева

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