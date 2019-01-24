В копейской больнице умер еще один ребенок

Стало известно о второй за две недели смерти ребенка в больнице Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство проводит доследственную проверку по факту смерти 9-летней девочки в Копейской городской больнице №1.

Трагедия произошла еще 2 января – ребенок после трехмесячного лечения гастрита умер от опухоли и отека головного мозга. При этом родители копейчанки винят в произошедшем медиков.

Девочка родилась в Кыштыме, однако после того, как в три года ребенку поставили диагноз «аутическое расстройство», семья перебралась в Копейск, поближе к областному центру. Уже сейчас, после трагедии, врачи признают: признаки аутического расстройства могли быть первыми симптомами опухоли головного мозга.

Но ребенка лечили от аутизма: соблюдали безглютеновую диету, заказывали ферменты из Америки, возили на занятия в специализированный развивающий центр в Челябинске. Со временем копейчанка начала говорить, но проблемы со здоровьем продолжались. Вплоть до «взрыва» осенью прошлого года.

Ребенка начало регулярно рвать по утрам. Обеспокоенные родители вызвали «скорую», но вместо ожидаемой помощи получили возмущенную отповедь. «На каком основании вы вызвали врача неотложной помощи, если ребенка просто рвет!» – процитировал сайту 31tv слова медика отец девочки. Сообщив, что у девочки обычная ротавирусная инфекция, врач откланялся. Но анализ скороспелый диагноз не подтвердил.

Начались хождения по врачам. Семья была у хирурга, эндокринолога, невролога, остеопата, на УЗИ. Но ясности добиться так и не удалось. Когда приехали в областную больницу №3, ребенка отправили в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. Но и этот диагноз не подтвердился. Наконец, врачи решили лечить ребенка от гастрита. Но множество прописанных лекарств эффекта не давали.

Растревоженные родители бросились рыться в интернете. Тем более, что в декабре у девочки появилась залысина: на медицинских порталах это называли симптомом опухоли мозга. Копейчане просили сделать дочери МРТ, но оказалось, что это невозможно: аппарат на ремонте до 18 февраля. «25 декабря дочери все-таки сделали рентген, 29 декабря мы забрали результат. Врач сказал, что все нормально», – рассказывает отец ребенка.

Утром 2 января у копейчанки возобновилась рвота. После того, как ее состояние не улучшилось в течение нескольких часов, родители сами привезли девочку в педиатрическое отделение в поселке Потанино – филиал горбольницы №1 Копейска. Ребенок был уже без сознания. Лишь в реанимации дежурный врач сказал родителям, что на снимке виден отек мозга.

Девочке поставили две капельницы и вызвали реаниматолога из Челябинска. Но все усилия оказались тщетны. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали опухоль и отек головного мозга. Родители уверены: если бы медики поставили верный диагноз, их дочь можно было бы спасти.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Напомним, это не первая трагедия в горбольнице №1 Копейска. 20 декабря прошлого года здесь же умер пятилетний мальчик. Ребенок почувствовал себя плохо 17 декабря. 19 декабря его доставили в больницу. Сначала у мальчика подозревали аппендицит, потом пытались лечить от кишечной инфекции. Лишь после смерти стало известно, что у ребенка был менингит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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