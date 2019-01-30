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Среда, 30 января 2019, 08:46 мск

Новости Челябинск

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Давайте еще подождем: Борис Дубровский сделал заявление о смерти троих детей в одной больнице

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сделал заявление по ситуации в Копейской городской больнице №1, где в течение полутора месяцев умерли трое детей.

Как уже сообщал «Новый День», все три ЧП произошли в педиатрическом отделении, расположенном в поселке Потанино.

«Смерть каждого ребёнка – горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин. Приказал провести проверку больницы Копейска, соответствующая комиссия при Министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе. Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений. Также планирую в ближайшее время посетить это лечебное учреждение», – заявил губернатор.

Напомним, первый ребенок скончался 20 декабря: при поступлении в больницу ему поставили неверный диагноз. Пока ждали выводов специалистов, скончались еще двое детей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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