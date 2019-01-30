Генератор социальных конфликтов: зачем Путину Дубровский

Обострившийся вопрос последних недель – отставят или оставят на следующий срок губернатора Дубровского – должен волновать не только политологов, чиновников и социологов. Вторую пятилетку (если Москва позволит избираться, а магнитогорские «продавят» победу) и нам с ним «мотать». Историк Екатерина Истрицкая попыталась разобраться в перспективах региона и достоинствах его руководителя.

«Пришествие команды из Магнитки в региональную власть мне не понравилось сразу. Неартикулированный тогда еще и.о. Борис Дубровский едва не заставил обратиться к отоневрологу – я решительно не понимала, что хочет сказать этот экс-топ-менеджер Уралвагонзавода и Магнитки будущим избирателям и мне лично, – подозревала то ли глухоту, то ли мозговой сбой.

Кроме того, я, в отличие от многих жителей не-Магнитки, регулярно (в течение девяностых прошлого века и первого десятилетия нового столетия) наблюдала, как жёстко обращается с людьми – во всех сферах – тамошняя система. Диалог власти и администраторы не выстраивали никогда. Магнитка и в области-то никогда ни на кого не обращала внимания: просто диктовала свои условия и правила. Это была автономная территория в составе ЧО, нечто вроде индустриального Ватикана.

В этическом плане челябинцы массово (а не по узким или вынужденным бизнес- проектам) впервые столкнулись с этой фирменной манерой, когда на первом выступлении в ЗСОгубернатор – «синайский» олигарх «пошутил»: «Надеюсь, в этом зале нет либералов?!». Не понимая, как он нелеп в этих потугах следовать тренду на «державность», ибо ему и его семейству разбогатеть позволила именно либерализация отечественной экономики. Не говоря уж о том, что дореволюционные либералы и советские диссиденты вообще-то, в отличие от товарищей БД (и, пока, его лично), в геополитическом масштабе признаны российскими «честью, совестью и умом».

Та неуклюжая острота стала первым приступом политического «метеоризма» магнитогорских.

Вторично, уже в команде избранного губернатором Дубровского на открытом хамстве был пойман не последний член «магнитогорских» Иван Сеничев. Как помните, он цинично отозвался о регионе, который возглавил его босс. Это был второй идеологический «пук» «мужиков из Магнитки», шлейф которого дошел до Кремля.

Возможно, недавние угрозы все того же «отставленного, но не до конца отпущенного» Сеничева в адрес инвалида, позволившего себе социальную критику спортивных приоритетов областной власти, станут последними – «с душком» – отголосками пребывания этой команды в исполнительной власти.

Сеничев – этакий магнитогорский Иванушка – по сути, стал камертоном магнитогорских. Конечно, лицо этой власти многолико. Это и корректный (на общем фоне) конферанс Редина. «Мастера» разговорного жанра Тефтелев с Елистратовым. Устойчиво- бесполезный Сушков. И так далее, вплоть до «вождя» – миллиардера – империалиста в кепке и с гирей, маниакально игнорирующего любой запрос населения, заточенного исключительно на извлечение выгоды, с отсутствующим рейтингом и зашкаливающим антирейтингом.

Хотя многие инсайдеры полагают: в случае с правлением Дубровского нельзя согласиться, что «короля играет свита». Дескать, мрачный раздражающий общественность БД – единственная голова нынешней властной гидры. Подчиненные не могут ему даже подыграть – они не понимают, по какой, образно говоря, партитуре он ими руководит.

Что же касается нас, для которых (согласно федеральным и областным законам) этот человек является гарантом Конституции, за почти «пять лет вместе» мы, боюсь, перестали его уважать (мягко говоря) и верить в силу элементарной социальной справедливости в отдельно взятом регионе. Руководитель исполнительной власти хотя бы формально должен становиться на сторону населения, когда начинает резонировать та или иная проблема. Дубровский этого не сделал ни разу. Он и его команда максимально по – кривому отреагировали на панику челябинцев относительно вони и гари с городской свалки и Коркинского разреза. Относительно ухудшения качества воздуха в областном мегаполисе. Касательно ситуации с обманутыми дольщиками. И апофигеем отношения губернатора к избирателям стала его демонстративная поддержка товарища – олигарха Алтушкина в вопросе по строительству вблизи миллионного Челябинска насквозь «непрозрачного» в вопросах экологии (и не только) Томинского ГОКа.

Все эти вопросы разрулили бы не только «народник» Петр Сумин и его главный идеолог Косилов. На конструктивный диалог вышла бы и успокоила население и команда Юревича – они понимали, что значит для политика и реальной власти симпатии населения.

Дубровский же еще и усугубил ситуацию – первым лицом Че сделал Тефтелева, наградил местными «почётами» одиозных олигархов, а с дольщиками отправил беседовать негибкого Лакницкого. Что же касается реакции власти на движение «СтопГОК» – это вообще за гранью добра и зла. Как и смычка первых лиц Че, ЧО и особенно Минэкологии с РМК.

Но, собственно, именно конфликт с жителями на почве строительства ГОКа выявил и диссонанс Дубровского не с кем-нибудь, а с самим президентом РФ.

Путин объявляет Год Экологии, Дубровский входит с ним в противофазу и рычит про истерику жителей и невозможность области жить без заводов.

Команда Дубровского на пару с РМК и силовиками дискредитирует и давит активистов – экологов, а Путин лично звонит одному из лидеров антигоковцев и прилюдно велит «отпустить ребят», против которых со смаком завели и пропиарили во властных СМИ уголовное дело.

И таких звоночков несоответствия масса. Потому что Путин – гибкий политик, приветствующий и в регионах наместников, что потушат любой социальный или экономический пожар, а не раздуют его на пустом месте.

Последним диссонансом стала ситуация по расселению дома в Магнитке. Дома, где произошел взрыв и частичный обвал конструкций. Дубровский заявляет (и не раз), что в оставшихся подъездах «можно жить» и весь дом расселять не нужно. Президент следом обещает людям и велит региональным властям аварийный дом расселить.

С президентом начальник ЧО, конечно, не спорит, это население для него – пустой звук.

Но Дубровский не считывает настроения Кремля, нет у него идеологической чуйки. А при отсутствии компетенций и харизмы политика возникает вопрос – зачем такой губернатор президенту.

Когда «денег нет», когда проведена непопулярнейшая пенсионная реформа, да еще и на пугающем фоне выборов, когда даже спарринг-партнер на региональных выборах в разы обходит кандидата власти?! Зачем эти риски, да еще и в небогатой области, где население до крайности раздражено действиями местных властей?!

Сегодня федералы от губернаторов требуют не элементарной лояльности – вертикаль власти зацементирована – от них требуют экономической креативности и политической эффективности, и конечно «большой и чистой» народной любви. Челябинский же губернатор ярко демонстрирует несостоятельность и в том, и в другом, не говоря про третье.

Кремль настолько не доверяет его команде, что на политическом уровне доверил все региональные разводки Владимиру Бурматову, который хочет и умеет нравиться населению, и готов регулировать, а не генерировать конфликты, а саммиты увёл под результативного Мутко.

И, кстати, тут возникает еще нюанс предстоящей на Южном Урале губернаторской кампании. Ведь с каждым месяцем и у самого Дубровского все меньше резонов идти на второй губернаторский срок. «Поработать» с бюджетными деньгами на саммитах и ВСМ его команде в полном объеме никто не даст. И вряд ли он захочет или посмеет сыграть в «А ну-ка, отними» с ребятами Мутко.

Мусорный коллапс лишил его людей возможности увести под себя этот офигительно прибыльный бизнес – на рынок зашли москвичи, да с какой силовой поддержкой! Электорат его не любит. Подчиненные рассылают резюме – лишь бы смыться и из грязного города, и из команды Дубровского.

Да и личной репутации Дубровского наносится чуть не еженедельный урон. А если история с московской мансардой – пентхаусом и качеством возводимого «Синаем» жилья в Троицке – правда, то человеку в статусе губернатора не избежать серьезных проблем…

Одна из последних устойчивых сплетен от клана Христенко, члены которого в той или иной степени завязаны на наш регион: кроме варягов (профессиональных чиновников, силовиков и пр.) и ориентированного на определенную бизнес-группу Гартунга ( т.е. такая кандидатура грозит теми же граблями, что узкоклановость команды Дубровского), что рассматривают как потенциальных губенаторов ЧО, ряд влиятельных товарищей уговаривает пойти на выборы челябинского минфина Пшеницына.

Если честно, это был бы отличный вариант. Но (хотела бы я ошибаться), скорее всего, Пшеницын, финансист – историк по первому образованию, от этой миссии откажется. Слишком велики риски, слишком много фундаментальных «недоделок» оставили последние три губернатора. К тому же, как шутит один из известных представителей российского истеблишмента, хорошо знакомый с проблемами и потенциалом Южного Урала: «С таким бэкграундом регион может спасти разве что трио Сергей Витте – Генри Форд – Феликс Дзержинский, но этих бы и в правительстве РФ с руками – ногами оторвали…»

Челябинск, Екатерина Истрицкая

Челябинск. Другие новости 29.01.19

Доверие к государству на минимуме: «Мы живем в условиях бесконечного эксперимента». / Четыре муниципалитета Южного Урала объявили внеплановые каникулы. / Россия в «статистической тени»: правительство не понимает, что происходит в стране. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»