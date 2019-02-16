В Озерске 2-летнего малыша забыли на улице, заперев в детсадовской веранде

В одном из детских садов Озерска ребенка в возрасте 2 лет и 7 месяцев забили после прогулки на веранде. Об этом в соцсетях сообщила мать мальчика.

«Малыш остался один на улице, в запертой веранде, – написала женщина. – Все детки вышли с веранды, а мой ребёнок остался внутри, воспитатель его не заметила, закрыла веранду на ключ и повела детей в группу. Только спустя 10 минут (а может и больше) обнаружили пропажу и забрали ребёнка с улицы. С малышом тьфу-тьфу всё хорошо, его накормили, напоили, уложили спать, показали психологу. Сказали, что заведующая уже в курсе дела, передо мной извинились 2 воспитателя, нянечка, психолог, пообещали, что впредь будут внимательней следить за детьми и больше такого не повторится. Я в шоке, даже боюсь себе представить всю эту ситуацию, и что могло бы произойти, и как в дальнейшем может сказаться всё это на состоянии и самочувствии моего ребёнка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот пост буквально «взорвал» озерскую общественность – одни раскритиковали невнимательного воспитателя (позже кто-то сообщил, что она работала первый день), другие обрушились на мать: дескать, ничего страшного не произошло – ну, посидел ребенок один улице, а родительница сразу раздула скандала и устроила шоу. Досталось и самому ребенку: некоторые заподозрили малыша в том, что он спрятался специально.

Появились свидетели, заявившие, что это не сотрудники детсада вспомнили о ребенка, а просто проходившая мимо женщина услышала плач, доносившийся из веранды и позвала на помощь.

Еще одна жительница Озерска сообщила, что ее ребенок из этого же детского сада в 3-летнем возрасте приходил домой сам, «и ни кто не извинялся».

Официальных комментариев пока не последовало.

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