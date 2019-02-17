Детский сад, в котором забыли на улице двухлетнего ребенка, проверяют следователи

Следственный комитет начал проверку детского сада в Озерске, где воспитатель после прогулки оставила на закрытой уличной веранде 2-летнего мальчика.

Как уже сообщал «Новый День», о происшествии в соцсетях сообщила мать мальчика. По словам женщины, сотрудники детсада вспомнили о ребенка через некоторое время и забрали с улицы. По другим данным, плач малыша услышала проходившая миом детсада женщина, она и подняла тревогу.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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