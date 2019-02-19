Находился без присмотра 50 минут: главе Озерска поставили на вид ненадлежащую работу детского сада

Прокуратура внесла представление главе Озерска Евгению Щербакову за ненадлежащую работу детского сада № 58 «Жемчужинка».

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в детсаду потеряли ребенка: мальчика в возрасте 2,6 лет заперли на уличной веранде и не хватились, пока о плачущем малыше не сообщили случайные прохожие.

«Установлено, что 15 февраля малолетний воспитанник образовательной организации во время прогулки на территории дошкольного образовательного учреждения был оставлен воспитателем группы в запертой на ключ летней веранде.

Впоследствии ребенок обнаружен прохожими, после чего персоналом детского сада веранда была открыта, ребёнок направлен в группу. В рамках проведенной проверки установлено, что ребенок без надзора воспитателя находился на улице 50 минут (напомним, матери мальчика в детском саду сказали, что малыш сидел один минут 10 – прим. «НД»).

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации работы, поскольку педагогическими работниками не принимались достаточные меры по контролю за детьми, – заявили в прокуратуре Челябинской области. – Невнимательное отношение к воспитанникам могло стать причиной несчастного случая с ребенком.

В этой связи, прокуратура ЗАТО г.Озерск внесла главе Озерского городского округа представление об устранении нарушений федерального законодательства об образовании.

Напомним, доследственную проверку инцидента проводит следственный отдел по ЗАТО Озёрск СУ СК России по Челябинской области.

Озерск, Павел Зварзин

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