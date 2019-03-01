Южноуральских чиновников оштрафовали за режим ЧС (ВИДЕО)

В Златоусте вынесен приговор чиновникам, объявившим в городе режим чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2016 года вице-мэр Динар Арслангареев ввел режим ЧС в связи с тем, в Златоусте начали замерзать детские сады и школы.

Воспользовавшись этим, начальник МБУ «Капитальное строительство» Владимир Хомяков без проведения конкурсных процедур заключил несколько контрактов на подведение газовых сетей к замерзающим зданиям.

Первыми историей заинтересовались сотрудники УФАС, которые выяснили, что для двух детских садов и школы на деньги инвесторов были построены газовые блочные котельные. При этом газовые трубы между образовательными учреждениями и теплоисточниками проложены не были, а, значит, соцучреждения фактически не могли отапливаться. Впоследствии администрация Златоуста направила из бюджета более 100 миллионов рублей на строительство сетей к частным котельным, а заодно был газифицирован весь частный сектор.

«Интересно, 14 октября 2016 года было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в златоустовских поселках, но уже 17 октября оно было отменено. В тот же день был заключен контракт с исполнителем заказа и в этот же день были сданы все работы», – рассказали в ведомстве. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Те обвинили Арслангареева и Хомякова в превышении должностных полномочий, в результате чего городскому бюджету был причинен ущерб в размере 4 миллионов рублей.

Сегодня Златоустовский городской суд встал на сторону следователей и приговорил одного из чиновников к штрафу в размере 75 тысяч рублей, другого – 70 тысяч.

Отметим, что 26 февраля претендент на пост мэры Челябинска Николай Шиманович добавил любопытные подробности, рассказав о роли в этой истории первых лиц златоустовской администрации.

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